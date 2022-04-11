雅詩蘭黛小棕瓶100ml大容量2件組限時優惠9

740元， 430前買兩套再打85折。（昇恆昌提供）

首次註冊成為昇恆昌iRich行動會員即可獲得紅利250點，單筆消費滿100元即可累積紅利點數，昇恆昌iRich行動會員分為百合、飛魚、貓頭鷹、太陽四個等級，等級越高，點數累積越快！累計消費積點即可兌換免費接駁服務、指定飯店免費住宿券、餐飲抵用券、商品抵用券等豐富優惠。（昇恆昌提供）

昇恆昌母親節優惠檔期開跑，4月8日至5月11日集結全台12門市祭出「周年慶等級」超殺優惠大力寵愛媽咪。（昇恆昌提供）

昇恆昌疫情後為接觸更多消費者、提供更優質的服務，除了台北市區內湖旗艦店以外，昇恆昌廣設櫃點，分別於北、中、南部增設11間展售店，全台共同搶攻母親節商機。

4月8日起昇恆昌全台門市歡慶母親節，國際精品、珠寶等消費滿萬就送千，針對美妝囤貨潮也祭出誘人優惠，熱門大容量香水化妝品、流行飾品、運動休閒商品等消費滿五千送五百、滿萬再送千，免稅價再打折逼近市價8折，香水化妝品保養品還可跨品牌累計消費金額，划算程度堪比周年慶。

香水化妝品保養品、流行飾品、運動用品、時尚精品、手錶、珠寶商品，單筆折扣後滿10000元現抵1000元，依此類推，折抵無上限！流行飾品、運動用品、美型小家電與香水化妝品保養品獨享專屬優惠，折扣後單筆滿5000元現抵500元，雅詩蘭黛小棕瓶100ml大容量2件組限時優惠9740元， 4／30前買兩套再打85折。

多款茶葉、進口頂級巧克力、網購知名美食、文創商品等商品折扣後單筆滿3000元現抵250元。首次註冊成為昇恆昌iRich行動會員即可獲得紅利250點，單筆消費滿100元即可累積紅利點數，累計消費積點即可兌換免費接駁服務、指定飯店免費住宿券、餐飲抵用券、商品抵用券等豐富優惠。

昇恆昌內湖旗艦店位於內湖金莊路129號，總共五層樓，館內匯集上百種品牌、上萬種商品，囊括國際精品、香水化妝品、運動休閒商品、3C、國台產品等應有盡有，全球熱賣商品、大容量套組、機場限定組合與免稅獨賣商品更是消費者搶購重點，地下室還有兩層近200個停車位，同時設有特斯拉充電站，來店購物享停車免費。