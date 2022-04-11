陳嘉樺（Ella）11日出席代言家電記者會。她日前與兒子「勁寶」、好姊妹田馥甄一起朝聖張惠妹（阿妹）小巨蛋演唱會，因為場館規定不能跳，Ella形容這是看過人生最壓抑的演唱會，但他們上半身非常嗨，直到最後一首歌，她忍不住站起來跟田馥甄對搖。

Ella分享兒子最期待〈三天三夜〉但該曲是在壓軸登場，讓兒子等到生氣問：「怎麼還沒唱，都等不到。」她耐心安撫說，阿妹其他歌曲也很好聽。勁寶一聽到〈你想幹什麼〉的歌詞「你根本犯賤」，疑惑問為什麼阿妹喊「飯店」？Ella直說，其實是犯賤，「那是罵人的話，你先不要學」，讓田馥甄噗哧笑說，「小孩很可愛。」

她近日看到阿妹小巨蛋又因震動引爭議，心疼說，因為阿妹在歌壇屬於最頂端，特別讓人關注，相信阿妹的團隊會處理得宜，盼阿妹不要因此影響情緒，很感謝阿妹每次都盡全力熱唱，讓大家享受最棒的演出，「她願意站在舞台上，忍著腳痛、忍著所有的東西，這都是一份感謝。」

Ella現在專心投入彩排「艾拉秀」，距離上一次開唱已有18個月，她坦言看到時間消逝，有種去年被偷走的感覺，也想起昨記者會的地點，同是10年前與老公賴斯翔宴客的飯店，被問及會想介紹正熱戀Selina嗎？她幽默說請去問Selina，「我不能再講了，傻瓜。」