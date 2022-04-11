三大專業醫美品牌理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚，攜手蝦皮商城「愛理美肌節」重磅推出十大保養組，從網友激推防曬乳、口碑熱銷B5萬用霜到話題度超高的新品精華，4月10日至13日限時四天，優惠下殺。
超級新品日10日至12日連續三天更祭出滿千折百、全館折扣等超多優惠，且下單就抽Marshall音響(價值$6490)，以及下單贈明星小樣＋會員100％中獎率刮卡＋foodpanda折價券，首日便推出一日主題加碼贈，滿額再送CITY CAFE提貨卡＋深層控油泡沫洗面乳15ml＋溫泉舒緩噴液150ml，滿兩千再拿吹風機；第二日購買理膚寶水指定加碼組合，就送浪漫精緻不凋花禮盒，滿兩千再送LED化妝鏡；第三日7-11商品卡＆滿額贈禮不手軟；4／13最後一天超級品牌日，三大品牌主題日買一送一，整點再搶$1極效三重酸煥膚精華，下單還有機會抽一年份哈根達斯冰品塔(價值$12420)。
此外，理膚寶水＃B5繃帶精華四月於蝦皮商城正式上市，首創添加10％維生素原B5，如隱形繃帶般極速修復乾燥脫屑、敏感泛紅、痘痘瑕疵、局部暗沉等肌膚問題，限時推薦「不凋花女神禮盒」，66折輕鬆打造女神級完美膚況，從清潔、保濕、滋潤到修復一組全面搞定。
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