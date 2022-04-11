在推特上流傳一張俄羅斯裝甲車殘骸照片，它上面被噴上英文「狼獾」(WOLVERINES)，雖然地點地不明，但懂的人就知道，它暗示著一種抗戰到底的不屈精神。這是源自1984年上映的假想第三次世界大戰電影《天狐入侵》(Red Down，又譯「紅潮入侵」、「紅色黎明」)的橋段。

戰區(The Drive-The War zone)報導，《天狐入侵》是導演約翰米遼士(John Milius)的電影作品，由帕屈克•史威茲(Patrick Swayze)、查理•辛(Charlie Sheen)、莉亞湯普森(Lea Thompson)主演，描述蘇聯發動突擊美國作戰，一群美國中部州的高中生被迫一夕之間長大，成為家園反抗軍的故事。在電影中，這群高中生以學校球隊吉祥物狼獾為名，成立「狼獾游擊隊」，在完成每一次的伏擊後，就會噴上「狼獾」的字樣。

Red Dawn (1984) Wolverines

這部電影在當年得到不錯的成績，北美票房3800萬，並且在當時成了美國流行文化的一部分，經常做為青少年抵抗權威的一種象徵。

Very important update: someone else got a pic of it.https://t.co/5rqy3nRuL3 — Scott Detrow (@scottdetrow) April 7, 2022

米遼士是一位相當認真的導演，他為了這部電影收集了相當多的蘇式裝備，這在1984年還是冷戰時期是尤其困難的，尤其沒有飛機、坦克重裝備就無法呈現戰爭的真實性，於是電影道具組就自己仿製，他們的成果相當不錯，利用法國SA 330美洲山獅直升機為原型，改裝的蘇聯Mi-24A(雌鹿A)堪稱一絕，絕了水平尾翼不同以外，乍看之下非常真實。道具組還造出蘇聯ZSU-23/24防砲車(以M8A1推土機為底盤，外層覆上仿ZSU-23的車殼)，以及T-72主戰坦克(利用 M41 坦克為基礎改裝)，由於這輛T-72外型過於逼真，劇組被中央情報局關切，他們想知道坦克是從哪裡來的。

說完電影與幕後故事，來看看真實版的「狼獾小隊」，這輛損壞的裝甲是BMP-2 步兵戰車，它是1980年代初期蘇聯時代相當廣泛使用的步兵戰車，其最大的外型特徵是砲塔的那一門30公釐快炮。

美國全國公共廣播電NPR的白宮記者德特羅 (Scott Detrow)在推特上發現這張照片，但是並不夠清楚，於是向外徵求照片來源與所在， 之後一名移居烏克蘭的美國公民托爾馬切夫(Oleg Tolmachev)提供了更清楚的照片，確定該照片為真。雖然托爾馬喬夫因為保密的原因，不說明受損BMP的確切位置，但他說大約是在基輔以西的某個地方被發現的。托爾馬切夫是烏克蘭石油和天然氣公司(Naftogaz )的生產主管，他一直在記錄社交媒體上的烏克蘭戰爭消息。

對於看過這部電影的人來說，「天狐入侵」和俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，之間的相似之處顯而易見，雖然我們不認識烏克蘭的「狼獾小隊」，但是絕對展示了反抗軍的勇敢，以及無畏犧牲的精神。

狼獾是一種大型鼬科動物，分布在溫帶北部到寒帶地區，是一種相當強悍的食肉目動物。受到電影X戰警影響，會把狼獾誤譯為金剛狼，其實狼獾與狼的差異很大。