南韓女神金泰希與歌手Rain結婚5年多，育有兩個女兒的她目前把重心都放在家庭，最近的戲劇作品已是2年前的《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》；她最近曬出日常生活近照，雖然已經42歲但體態仍像個少女。而Rain近日也曝光他20年前的嫩照，青澀帥樣彷彿能聽到現場迷妹正在尖叫。

金泰希近日罕見地在一週之內兩度更新IG，其中一組照片是時髦的街頭風，只見她穿著帽T和寬褲，頭戴棒球帽、腳踩帆布鞋，說是大學生也很多人會相信的扮相。她對久沒更新近況對粉絲感到抱歉，寫道：「好久不見了嘿嘿！我們社區有很多看點和散步的好去處，以後我會經常發文的~~我保證~」

隔了3天她果然兌現承諾再度發文，放上一段夜間賞紫光櫻花的影片，短片中的她穿上棒球外套和球鞋，整個又是大學生裝扮，長髮披肩的她邊笑邊跳，戴著口罩也難掩愉悅好心情，幸福模樣容光煥發，莫怪有粉絲說：「Rain就是太寵妻了，金泰希每天無憂無慮所以活得像個少女！」

而早前Rain也在他的IG上傳了幾張20年前的舊照，寫道：「粉絲傳來的2002年」，雖然照片並非高清，但仍可清楚見到Rain的外貌。對比現時即將40歲的他，除了多了一點青澀感外，幾乎完全沒有分別，那股帥勁彷彿就能聽到迷妹尖叫聲在耳邊響起；大批粉絲留言稱讚Rain的帥氣外貌始終如一、「零走樣」、造型20年不過時外，也順帶在留言區聊起了不少以前追星的回憶。