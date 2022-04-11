「經皮微創雙通道內視鏡椎弓根螺釘固定，合併內視鏡下微創減壓及椎體間椎籠置入融合手術」傷口相當小，降低神經和肌肉組織的傷害。（高雄市立民生醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

醫師賴建華透過內視鏡切口置入經皮微創椎弓根螺釘固定周婦脊椎。（高雄市立民生醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄70歲周姓婦人長年背痛又罹患坐骨神經痛，家務操勞嚇，今年2初突發左側腿嚴重痠麻無力、無法站立行走，家人緊急送醫求診。高雄市立民生醫院骨科醫師賴建華使用微創手術，利用兩個1公分不到的傷口置入「椎籠」並用螺釘固定，避開肌肉和神經大面積破壞，周婦術後隔天即可下床，第三天開心出院回家。

周婦經核磁共診檢查，發現第四五腰椎節椎間盤有嚴重退化及神經椎孔狹窄，而且還併急性椎間盤巨大髓核脫出，壓迫到脊髓及左腳的神經根。賴建華建議以「經皮微創雙通道內視鏡椎弓根螺釘固定，合併內視鏡下微創減壓及椎體間椎籠置入融合手術」即刻治療。

賴建華解釋，該手術是經由兩個約1公分的手術切口來進行，他以左手操作內視鏡，清楚放大周婦體內影像，避免傷害到神經組織。右手則操作微創手術器械進行骨頭鑽磨、移除黃韌帶、椎間盤的切除及椎籠置入，最後再透過內視鏡切口置入經皮微創椎弓根螺釘固定。

周婦開刀後症狀立即獲得改善，術後隔天即可下床，第三天就出院回家。賴建華強調，內視鏡脊椎手術能精準針對病灶治療，全程可避開肌肉組織和神經大面積牽扯破壞，保留身體大部分結構，避免術後軟組織大面積沾黏及萎縮，維持脊椎的穩定度，大大增進患者術後恢復時間及生活品質。