中保科（9917）11日公布2022年3月合併營收為12.59億元，較去年度同期成長3.59％，累計2022年1－3月合併營收37.4億元，超越2021年同期合併營收，成長達5.73％；中保科指出，除了防疫商機持續受惠外，隨著智慧停車市場需求暢旺，未來也會積極布局智慧停車柱導入充電樁市場。

中保科集團旗下國雲停車，2011年至今在台北市市中心包括信義區、南港、中山及大直等地區陸續建置近11000顆地磁，並在新北市安裝250個智慧停車柱設備，朝向以每分鐘為單位精準開單的目標前進。

目前國雲智慧停車在台北、台中等均設有地磁停車格，預計今年下半年到明年第一季，全台可望建置2萬顆地磁感測設備，而在停車格路邊及路外開單業務方面，中保科已將智慧停車從台灣本島拓展到離島，顯示中保科在布局智慧停車市場有成，全台服務的停車格上看20萬個。

市場估，國雲停車2021年營收成長10％，2022年預計業績成長達11％，未來也會積極布局智慧停車柱導入充電樁市場。

根據調研機構分析，全球充電樁的商機估計高達5千億美元(約台幣14兆元)。中保科指出，未來在新北市將積極規劃智慧停車柱整合充電樁的停車計費設備，讓民眾停車、充電、繳費一次搞定，搶攻全球充電椿基建潮。