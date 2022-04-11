陽明海運（2609）3月合併營收378.63億元，月增13.87％、年增80.24％；累計第一季合併營收1,067.04億元，年增71.32％，單月、單季同寫新高。

陽明表示，3月艙位供給增加，加上受美元升值影響，帶動3月合併營收較2月332.51億元增加46.12億元，增幅約13.87％。跟去年同期比較，因供需缺口持續存在，使平均運費較去年同期大幅上漲，3月合併營業收入較去年同期增加168.55億元，增幅80.24％。

在俄烏戰爭持續下，加上大陸疫情升溫，3月來深圳、上海等城市相繼採取封控措施，影響工廠正常出貨及整體貨量，造成市場運價下跌，也使供應鏈瓶頸再度惡化。

陽明預測，未來一旦戰事與封城因素解除，各項重建與民生物資需求增加，可能有出貨遞延效應。陽明今年還有5艘11,000TEU級新船，預計於第二、三季陸續竣工交付並投入航線營運，屆時可滿足東西向客戶艙位需求。