Sea Breeze Sour海風暮色特調。（NU SKIN提供）

Snow Fizz雪國花園特調。（NU SKIN提供）

美商如新Nu Skin看好口服保養趨勢，於今年1月正式進軍口服美容營養品市場，推出Nu Skin水光膠原胜肽，讓消費者每天一包輕鬆喝出水潤Q彈美顏。這次，Nu Skin再乘勝追擊，挾上市即熱銷的佳績，邀請調飲冠軍尹德凱客座旗下NU CAFÉ，推出限定販售的水光膠原胜肽特調飲品，享受世界級的冠軍調飲。

Nu Skin特邀AHA Saloon創辦人尹德凱「客座」旗下NU CAFÉ，透過其細膩的味蕾及長年特調經驗，以Nu Skin水光膠原胜肽親研3款風味獨具的高顏值飲品，4月7日起至5月7日止於台北NU CAFÉ限定販售。

Nu Skin長期支持社會公益，與伊甸基金會合作打造100％公益咖啡廳NU CAFÉ，提供身心障礙者就業平台，並且NU CAFÉ的所有營收直接回饋伊甸基金會。尹德凱深感認同，此次合作亦全額捐贈，將一杯杯淬鍊之作轉化為善的力量。