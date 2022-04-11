文青保養Aesop 正式推出《指引者》2022母親節限定禮盒，獻給生命中扮演支持者的重要角色。

Aesop認為，無論是守護我們的撫育角色，或是體貼入微的知己好友，《指引者》慶祝給予溫暖並引導我們、照亮前方道路的生命人物。

禮盒採用可重複使用的拉鍊設計禮盒，外包裝袖套印製藝術家埃莉諾．米勒德（Eleanor Millard）之作品。米勒德以描繪澳洲維多莉亞鄉村景緻聞名的的燈塔畫作，旨在慶祝生命中那些給予我們親切引導的重要角色。

此禮盒收藏了四款充滿活力氣息的精選配方，瞬間滋潤噴霧（提振精神的保濕噴霧）、賦活芳香護手霜（滋養柔滑的潤膚配方）、玫瑰的名字身體潔膚露（喚醒肌膚的潔淨凝露）、橙香身體乳霜（散發迷人氣息的保濕配方）。

Aesop 精選了一系列表達感激的理想禮物，包括最新的《指引者》禮盒：非常適合感謝溫暖的長輩形象，以及引導我們渡過生活動蕩的重要角色。

《指引者》禮盒於4月8號於全球 Aesop 概念店、百貨專櫃、精選空間與官方網站 aesop.com 發售，內含瞬間滋潤噴霧 50mL、賦活芳香護手霜 75mL、玫瑰的名字身體潔膚露 100mL、橙香身體乳霜 100mL。