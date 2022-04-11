有網友聽聞在無尾巷買房不好，結果不少過來人留言分享優點。（示意圖／中時資料照）

房屋地點通常會影響價格，像是座落在無尾巷的房子通常會被嫌棄風水問題，有網友上網請益「買房在無尾巷真的不好嗎」，結果釣出不少過來人分享優點，不僅相對安靜，還有空間停車跟活動，也提點在無尾巷挑好房的重點。

原PO在臉書「靠北建商2.0」發文詢問，買房在無尾巷真的不好嗎？引起網友們紛紛留言，意外有不少人大推無尾巷房子的好處，「我家無尾巷，覺得很好又安靜呀」、「不會，美國最貴都這種」、「無尾巷格局好的話，會有聚財運」、「有小孩的或怕吵的很適合啊」、「很好啊！直接多免費停車位，自己家門口」。

不少人也點出無尾巷寬度要夠且不要太深最好，「巷寬至少要6米，較方便會車」、「重點公共道路要寬，寬出入會比較好出入，有孩子的一起玩多好」、2米無尾巷跟4米或六米，感受是不一樣的」、「沒有違停，然後也夠寬（6米），這種無尾巷很好」。

也有網友認為不用過於迷信風水，好風水不如好鄰居，「當你隔壁住了每天晚上都在嗨或者放大悲咒的鄰居時，你住哪都一樣」、「住哪裡都好，鄰居很重要」、「路寬鄰居好那就沒問題」、「風水能挑，鄰居靠運氣」。