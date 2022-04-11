台灣大（3045）11日公布3月自結合併營收133.8億元，EBITDA為28.6億元，營業利益14.0億元，稅後淨利9.6億元，稅後EPS為0.34元。自結第一季合併營收397.9億元，EBITDA為84.6億元，營業利益41.0億元，稅後淨利27.2億元，稅後EPS為0.97元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，3月份5G、電商、家用寬頻三大成長引擎同步推升合併營收，年增幅擴增至14％，使得第一季合併營收年成長來到13％，其中電子商務營收年增28％。

電信業務方面，3月份行動服務營收持續較去年同期成長，mo幣多、好速成雙、Disney+ 三大獨門方案推動續約月租費持續提升，使得智慧型手機月租用戶ARPU已連續10個月年成長。此外，ICT、雲端、IoT等企業相關業務也明顯增溫。

獲利方面，三大引擎持續帶動獲利表現，合併EBITDA年成長9％，其中電信受惠於營收增長與佣金補貼效率持續提升，EBITDA年成長達6％。因電信業務折舊攤提增幅縮小以及電子商務獲利率攀升，3月合併營業利益年增達15％，稅後淨利年減主要受去年同期業外與所得稅基期較高影響，如排除一次性因素，稅後淨利年增約25％。其中，投資之AppWorks Fund III 進入收成期，本月貢獻稅後淨利達3.3％。