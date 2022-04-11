志聖Q1稅後淨利1.57億元 同期新高 21:322022/04/11 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 設備廠志聖（2467）11日公布第一季稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為1.57億元，每股盈餘1.03元，創歷年同期新高。展望2022年公司先前指出，看好PCB、半導體客戶擴廠動能依舊強勁，設備需求暢旺帶動下，樂觀看待2022年營運將較2021年更進一步成長。 麗清3月營收6.19億元創同期新高 雍智3月合併營收1.38億元 歷年同期新高 #志聖 #稅後淨利 #同期新高 #設備廠 #稅後 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豆府3月營收1.88億元 Q1營收5.66億元 雙創同期新高 16:462022/04/11 財經 漢來美食3月營收3.12億 創同期新高 17:022022/04/08 財經 力積電銅鑼12吋新廠上樑 3月營收72.04億創新高 19:072022/04/08 財經 聯寶3月營收4,583萬元 近3年同期新高 21:022022/04/07 財經 怡和國際去年稅後淨利0.66億 年增一倍 15:242022/04/08 財經 臺企銀3月自結盈餘出爐 稅前淨利8.99億 18:042022/04/08 財經 《光電股》中美晶轉投資聚焦2產業 派利現金為主 16:282022/04/11 財經 俄烏戰爭、基期高 金控3月獲利 中信暫領先 04:102022/04/09 財經要聞 買氣熱 家電業首季營收創近年同期新高 16:242022/04/11 財經 漲價效應帶動 中華食Q1營收創歷年同期新高 11:222022/04/08 財經 晶片拉貨動能強 瑞昱、聯詠業績報喜 04:102022/04/09 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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