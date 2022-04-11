設備廠志聖（2467）11日公布第一季稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為1.57億元，每股盈餘1.03元，創歷年同期新高。展望2022年公司先前指出，看好PCB、半導體客戶擴廠動能依舊強勁，設備需求暢旺帶動下，樂觀看待2022年營運將較2021年更進一步成長。