菲律賓總統候選人小馬可仕民調遙遙領先，也獲得菲國多數省長相挺。小馬可仕陣營今天表示，菲律賓全國81個省分中，已有73位省長表態支持小馬可仕。

菲律賓將於5月9日舉行總統大選。馬尼拉公報報導，小馬可仕（Bongbong Marcos）繼4月3日與9位省長會談後，昨天又與15位省長會面，討論投票日監票措施及各省分關注議題。

小馬可仕陣營在聲明中引述奎松（Quezon）省長斯瓦瑞茲（Danilo Suarez）說，菲律賓全國9成的省長幾乎都支持小馬可仕。

斯瓦瑞茲說，他不認為會發生任何事件阻礙小馬可仕勝選。

菲律賓民調機構3月中旬調查發現，總統候選人中，支持度居冠的前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕和現任副總統羅貝多（Leni Robredo）差距縮小，但小馬可仕仍以56%支持率大幅領先羅貝多的24%。

另一方面，菲律賓總統大選海外不在籍投票昨天開跑，但今天傳出選民在菲律賓駐新加坡大使館投票時，拿到毀損選票。

菲律賓駐新加坡大使館發表聲明說，使館人員不小心將毀損選票拿給選民，但強調這只是「單一事件」，他們已將這起事件列入投票紀錄中。