大陸因疫情封城由上海、昆山延伸到蘇州及太倉，多家台資自行車零組件廠商受到影響！其中，全球最大的自行車鏈條供應商-桂盟（5306）大陸蘇州超匯桂盟傳動及蘇州市太倉廠區各子公司，因配合防疫規定，自4/11至4/17暫時停工；而利奇（1517）昆山廠暫時停工由4/8延長到4/12。桂盟與利奇強調，短期內將由其他廠區庫存支援客戶需求。

桂盟指出，蘇州太倉桂盟廠區所生產的鏈條產品，主要供應大陸內銷市場，約占集團整體營收的15％。11日早上接獲停工通知後，桂盟以其他廠區庫存支援客戶短期需求，並啟動其他各地廠區生產支援。桂盟強調，已向當地政府申請封閉式管理之安全生產，期能儘速恢復正常運營。

桂盟集團公布3月合併營收6.85億元，年增1.17％，創下歷年同期新高；首季合併營收19.21億元，年增7.52％，創下歷年同期新高、歷史單季第三高！不過，桂盟受到大陸廠區暫時停工影響，今日股價跌幅逾2％，收盤價179元。

利奇公布3月合併營收5.12億元，年增26.39％，創歷史同期新高；首季合併營收12.25億元，年增21.43％，同創歷史同期新高！利奇今日股價同樣低迷，收盤價22.40元，跌幅逾3％。

面對大陸子公司-英隆昆山廠暫時停工時間由4/8延長到4/12，利奇表示，目前先由其他廠區庫存支援客戶需求，待昆山廠重新復工後，再藉由補班與加班方式，慢慢恢復產能。