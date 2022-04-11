【政新鮮】蔡英文戳鼻孔快篩稱「有點緊張」 施正鋒分析發文心態酸：裝可愛｜中時新聞網

總統蔡英文因與確診家屬聚餐而被隔離，她10日在臉書PO出自己快篩陰性的照片，並提到自己操作時有點緊張。東華大學教授施正鋒指出，蔡可能是第一次做快篩，覺得很好玩，酸蔡英文是在「裝可愛」，快篩試劑一點也不便宜，對民眾是個負擔，但總統似乎覺得很好玩，痛批「我覺得這滿可惡的政府」。

施正鋒接受《中時新聞網》訪問時表示，蔡英文好像是人生第一次做快篩，感覺很好玩的樣子，然後分享給大家。但其實對老百姓而言，有些工作是會要求進行快篩的，一次要300多元，「她都不知道嗎？」

施正鋒指出，去年過完年後，很多公司要求員工打完疫苗才能去上班，「那個時候是打不到疫苗的啊」，這個政府管那麼多，可是很多事情都是慢半拍，「不只是慢半拍，都好像慢很多拍，好像老百姓的生命是跟她沒有關係，生命也好、要花錢也好、或者是工作也好，對她來講是無所謂，她就只是扮演這樣子的網紅，然後裝可愛這樣子，我覺得這滿可惡的政府」。

針對「新台灣模式」，施正鋒則說，對行政院長蘇貞昌來說，好像加了「台灣」兩個字以後就百毒不侵，「以為是義和團還是白蓮教？」但其實總統講的很曖昧。施正鋒認為，除了要有大原則，也要有具體可行的、操作性的定義，不能就講一個原則，然後出了事不負責。

施正鋒說，蔡政府講好聽點是滾動式的決策，但其實是且戰且走，心無定見。蔡英文現在很急，因為選舉要到了，會有很多競選活動，所以要趕著開放，就是所謂共存，但忽然一下子開放，大家會反彈，所以現在又縮回來，「其實她心無定見的啦，我們無所適從」。

至於防疫策略會議，施正鋒直言，他還以為那是民進黨的選對會，行政院長去了，副總統賴清德好像也去了，但有些事情副總統不一定要參與，站在防疫安全的角度，應該降低風險，賴不一定要參與，且雙北人口比較多，應該邀請雙北的市長，沒邀請很奇怪。施正鋒還說，這場會議是站在民進黨角度，但他們忘了防疫不是只有民進黨。