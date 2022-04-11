富邦金控今公告最新獲利，3月自結稅後淨利77.7億元，累計今年第1季稅前淨利574.44億元、稅後淨利463.59億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.93元，為歷年第1季的次高紀錄；俄烏戰爭2月爆發，富邦除減碼俄羅斯債券外，也啟動預期信用損失作為因應，截至於3月底止，富邦人壽累計認列預期信用損失為新台幣22.6億元。

富邦金控表示，子公司以富邦人壽獲利貢獻最多，台北富邦銀行、富邦產險第1季獲利狀況創下歷史新高，金控3月底淨值約8610億元，普通股每股淨值64.85元；此外，截至3月31日止，富邦金控已取得日盛金控58.73％股權，而富邦金於前3月認列日盛金投資收益4.43億元。

富邦金控各子公司獲利表現，富邦人壽3月稅後淨利為48.65億元，累計稅後淨利為362.28億元，截至3月底止，淨值逾5000億元，淨值比率高於10％，RBC超過300％，資本水準維持良好。

不過，俄烏戰爭爆發，年初以來，即以減碼俄羅斯債券、並依戰事發展，2月啟動預期信用損失作為因應，截至於3月底止，富邦人壽累計認列預期信用損失為新台幣22.6億元，認列金額係根據未來可能損失本金、以及1年利息收入估計而成。富邦金表示，未來將依據ESG投資原則，不再新增俄羅斯部位，並利用機會減碼部位。

3月份國際投資市場持續震盪，台股當月指數終以上漲0.23％作收，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利同時汰弱留強；債市投資方面，因應通膨升溫與美國貨幣政策緊縮，第1季以減碼並實現資本利得、提高帳上現金部位，以期未來利率走升期間增加投資，提升經常性收益。

在美債利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣持續轉強，3月單月美元兌台幣升值2.14％，富邦人壽單月、累月的匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同；因兌換利益大幅增加，亦致使外匯價格變動準備金亦較前月提升，3月底餘額已逾190億。