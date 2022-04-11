加密貨幣、非同質化代幣（NFT）興起，亂象也四起國內卻沒有主管機關願接燙手山芋，引發立委關切。立委張其祿、李貴敏、羅明才11日已提案，要求金管會針對如何加快金融科技適用於金融商品的措施、NFT、區塊鏈的可行性在二個月內提出書面報告予財委會。金管會主委黃天牧指出，今年三月歐洲三個監理機關都同步警告一般投資人不要涉入虛擬貨幣，金管會不是逃避，而是全球監理要有共識。

張其祿指出，純網銀的經營及法規上受限很多，讓純網銀現行業務與傳統銀行數位帳戶無法在便利性與普及性有所競爭，金融商品日益多元，金管會是否研議開放純網銀業務增加加密貨幣、NFT等網路商品或技術以增加實質競爭力？純網銀有很多業務限制，也要為它們找更多利基。

黃天牧指出，加密貨幣、NFT是很新的東西，何時可以納入金融體系，金融監理機關都很審慎，三月歐洲三個監理機關都同步警告一般投資人不要涉入虛擬貨幣，金管會不是想逃避，但是否要納管這需要全球的共識，仍在觀察中。

三大歐洲監理機關：歐洲銀行監理總署(EBA)、歐洲證券暨市場監理總署(ESMA)及歐洲保險及年金監理總署(EIOPA)即歐洲金融監理機關(ESAs)在今年3月17日共同發表聲明：警告消費者加密資產的高風險及投機性，對於一般大眾而言並非合適的投資、支付或匯兌工具。消費者如果購買這些加密資產，將面臨血本無歸的可能。

ESAs亦指出加密資產有七大風險包括：一、劇烈價格波動及具投機性、二、社群媒體向公眾宣傳之不完整、不正確及誤導性資訊。三、缺乏歐盟法律保護。四、加密資產及相關產品複雜，不適合一般大眾。五、詐欺及惡意活動。六、市場操縱、缺乏價格資訊透明度及流動性低。七、駭客攻擊、交易所營運風險。

立委李貴敏也質詢，4月1日總質詢時行政院長蘇貞昌承諾針對誰為NFT主管機關，一個月內給答案，但現在已過了三分之一，金管會還沒收到協調、討論通知，金管會對NFT主管機關的看法？如果最後確認主管機關是金管會，金管會有沒有提前規劃或評估策略？

考量純網銀現行業務與傳統銀行數位帳戶無法便利性及普及性有所競爭，難發揮政策上帶動產業轉型、完善金融環境的目標，同時，國內金融科技及網路新技術種類日漸繁多，應趁此機會進行規劃，以利我國後續管理及規範相關商品。

張其祿、李貴敏、羅明才已提案，金管會應盡快提出純網銀開放企業金融等業務的規劃，並於二個月內針對如何加快金融科技適用於金融商品的措施、非同質化代幣（NFT）、區塊鏈的可行性提出書面報告予立法院財委會。