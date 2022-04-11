橫跨電線電纜及不鏽鋼兩生產領域的華新麗華11日董事會決議，出資2億美元，向青山集團旗下Ever Rising及Berg Holding兩公司取得印尼PT.Sunny Metal Industry (旭日)50.1％股權，在印尼緯達貝青山工業園區，投資冰鎳產線及電廠建置。

華新預估，旭日2023年完成建廠，華新整體鎳產量預計增加七成而達6.8萬噸，供應不銹鋼、EV電動車與儲能設備等製造廠商所需。

華新指出，華新為掌握不銹鋼生產原物料穩定供應，2019年底設印尼華新鎳業，與青山集團在印尼PT. Indonesia Morowali Industrial Park園區合作興建鎳生鐵廠及發電廠，發展不銹鋼上游原料鎳生鐵。期間雖經歷疫情的衝擊，建廠計畫仍如期完工，4條產線2021年下半起陸續投產暨量產，為華新挹注獲利。

華新宣布，華新11日董事會決議，分別向青山集團旗下的Ever Rising Limited及Berg Holding Limited，取得印尼PT. Sunny Metal Industry 50.1％股權，金額2億美元，在印尼緯達貝青山工業園區 (PT.Indonesia Weda Bay Industrial Park) 投資冰鎳廠及發電廠。

華新指出，華新這次所取得股權的旭日公司刻正興建4條冰鎳及RKEF (迴轉窯電爐) 產線，以及1座每小時發電量38萬KWH的自有電廠。旭日建廠工程自2021年中開始，預計2022年底完工，自有電廠預計2023年第二季完工。峻工前，華新預計依持股比例再提供工程款約1.8億美元。旭日2023年全產全銷，每年將可生產純鎳金屬55,000噸，為華新布局新能源產業之重要一步。

華新表示，華新本次取得過半旭日股權，投入冰鎳產線及電廠建置，完成後，華新整體鎳產量預計增加70％而約6.8萬噸，供應不銹鋼、EV電動車與儲能設備等製造廠商所需。