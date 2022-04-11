2022年底縣市長選舉趨近，有意參選的新人近日紛紛登記參選，其中不乏主播、前發言人。有意參選新北市大新店區議員的前新北市府副發言人蔡畹鎣，透過臉書表示，「為什麼是國民黨」這句話是她參選以來，最常被年齡相仿的年輕人問到的問題，她直言，國民黨正在改變，相信選民是理性的，對事不對人，更不對黨。

26歲的蔡畹鎣（畹鎣音同晚容）在臉書發文表示，自從她表態參選，有聽見很多人期望國民黨改變的聲音，而國民黨現在最缺乏的就是青年的支持，「古板、守舊」是大家對這個黨的印象，但前幾天在黨中央舉辦的「藍海戰鬥營」中，她看見的是一群有抱負、有理想，更有使命感的年輕人，願意披上藍色戰袍為地方而戰，為的是讓生活環境更好、讓這片土地更好，更重要的，要讓大家看見國民黨正在改變。

蔡畹鎣指出，大家都在說國民黨「不團結、搞分裂」，但這些所謂的「派系」在她的認知裡，就是多元的意見與聲音，年輕的、年長的，政黨裡有不一樣的意見本來就很正常，這才會有好的交流、好的碰撞。「藍海戰鬥營」中，除了優秀前輩們經驗的傳承外，也聽見很多年輕夥伴對這次選舉的看法與意見，有很多規定、傳統需要改變，年輕人站出來，是要帶入新的觀念與角度，努力讓黨年輕起來。

前新北市府副發言人、國民黨新北市議員擬參選人 蔡畹鎣。(圖/翻攝自 蔡畹鎣臉書 )

蔡畹鎣說，自己相信現在的選民是理性的，對事不對人，更不對黨，只要是對的，沒有不支持的理由。從參選到現在，她秉持的理念很簡單，努力為地方發聲、做事，能做的自己絕對努力做，不能做的也會說清楚、講明白。

最後，回到最多人好奇的，「為什麼是國民黨？」蔡畹鎣直言，「我相信即使在這麼低迷的時刻，國民黨以民為本的理念，以及願意改變的信念，還是值得我們為此奮戰！我們代表中國國民黨，將會用行動展現黨的價值，讓大家看見我們沒有極限的戰力」。