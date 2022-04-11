大陸國務院發布關於切實做好貨運物流保通保暢工作的通知，要求各地區和有關部門要迅速啟動部省站三級調度、路警聯動、區域協調的保通保暢工作機制，加強路網監測調度，及時解決路網阻斷堵塞等問題，確保交通骨幹暢通。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘。

通知要求不得擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站和航空機場，或擅自停止國際航行船舶船員換班。因出現確診或密接人員等情況確需關停或停止的，應報經省級聯防聯控機制（領導小組、指揮部）批准後方可實施；關停航空機場涉及跨省航班或國際航班運行的，應按規定報國務院有關部門或國務院審批。

通知要求各地區要根據貨運車輛和司乘人員實際行程、是否涉疫等情況，精準實施通行管理。不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行，不得以車籍地、戶籍地作為限制通行條件，不得簡單以貨車司乘人員、船員通信行程卡綠色帶「＊」號為由限制車輛船舶的通行、停靠。