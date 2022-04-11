山友分享整修過後的天池山莊內部。（截自臉書社團《登山通報站》）

重新開放的天池山莊還有販售蛋糕、茶飲。（截自臉書《登山通報站》）

被譽為五星級山屋的天池山莊4月7日重新開放，有山友曝光山莊最新照片，不但有登山用品陳列販售，還有飲料、蛋糕可購買享用，媲美觀光景點。不過這樣的改變也引發網友爭論，有人稱讚環境改善漂亮乾淨媲美日本；但也有山友認為排擠用餐空間，完全失去山屋存在的定義，產生改變或不改變都有意見的「父子騎驢」狀況。

前往能高安東山縱走必經的天池山莊，去年由平地人得標經營，引爆南投林管處與當地原住民賽德克族人的緊張關係，不過，因為去年5月山區發生大崩塌而封閉整修，4月7日才重新開放。

有網友在臉書社團《登山通報站》分享多張天池山莊最新內部照片，只見山莊原本餐廳空間，增設登山用品陳列，並且還販售茶飲、蛋糕，若不特別說明，與觀光風景區內販賣區幾乎無異。

照片曝光，引發山友熱議。有人認為：「超級有國外山屋的水準！」、「像極了日本的山屋，很棒啊，有改變才能進步」、「很棒啊，如果有缺的裝備或漏帶的，可以補貨，很便民。」、「昨天才到那邊，真的很漂亮很乾淨，廁所沒有味道飄出來……爬山為何一定要忍受髒亂環境，像日本一樣很好啊！......山屋很美，佈置很高級還有賣茶賣蛋糕」、「跟以前不一樣未必是壞事，雖然回憶不見了、搭餐怎麼坐也是個問題。但改變勢必有好有壞，都是過程。我是挺看好的」。

不過更多山友指出：「一半空間改成登山用品販賣部真的不懂？本來滿床時，很多山友都要坐到階梯吃晚餐了現在這樣是要打地鋪？」、「這是觀光客景點嗎？這空間留給山友不好嗎？」、「很美……但在登山者的眼中，這完全失去山屋存在的定義……可悲」、「請問這空間的坪效有評估過嗎？販賣商品帶來的效益是什麼？光是已山屋承載量的人數來計算，這新空間應該不夠了吧，如果說要分流的話那也不該是常態吧？」、「這裡是台灣，台灣的山，一堆人見日本風格就高潮，真的傻眼，完全沒有在地文化特色」。

「看留言真有趣，好像在看『父子騎驢』的故事。不管改變、不改變、怎麼改變，都會有人有意見。」、還有人搞笑說：「希望有檳榔西施在裡面賣檳榔跟結冰水」。