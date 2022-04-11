嘉義市西郊大溪厝社區新增環教休閒遊憩新景點！環保署補助嘉義市政府辦理「嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程」，環保署與嘉義市政府共同致力清淨水域並營造優質親水環境之決心，拉近河川與市民親水距離。

大溪厝社區段之埤麻腳排水位處嘉義市西隅，屬朴子溪水域支流，由於嘉義市污水下水道系統尚未普及，隨著經濟發展造成埤麻腳排水水質及環境逐漸惡化。為了改善水質及水岸環境，環保署在108年補助嘉義市政府辦理「埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程」，總金額達6,000萬元，其中環保署補助4,680萬元，經嘉義市政府發包施作後，終於今日完工啟用。

本工程採將進流污水經攔污、沉砂等程序後，輸送至礫間接觸曝氣氧化水質淨化系統處理(每日3,000 CMD)，污水經第一階段淨化後，排至後續串聯之四段人工溼地，經第二階段淨化後，排回埤麻腳排水作為補助基流量及水域環境營造使用，另部分淨化水可供園區植栽澆灌使用，提升園區環境品質，且可增加民眾遊憩空間，預期埤麻腳排水河川污染指數可由嚴重污染降低為中度污染程度。

環保署致力於推動水環境改善工作，近年來相當支持嘉義市政府水環境改善工程，透過中央及地方政府和全體民眾的共同參與，營造優質水岸藍帶。埤麻腳排水水質污染整治完工後，未來勢必帶動周邊環境整體發展，本園區在嘉義市政府的水環境的規畫發展藍圖中，將成為嘉義市第一座結合水質改善、環境教育、休閒遊憩及生態保育之複合式場域，開啟嘉義市河川水環境乾淨、安全、舒適又宜人的新風貌。