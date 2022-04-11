國內疫情持續升溫，副總統賴清德今晚表示，35萬份新冠口服藥Paxlovid即將抵台，面對疫情挑戰，我們已進入防疫的新台灣模式，他也呼籲國人持續配合防疫措施，戴口罩、勤洗手、完整接種三劑疫苗，並互相提醒下載「台灣社交距離App」，「一起團結抗疫、守住台灣！」

賴清德在臉書表示，面對疫情挑戰，我們已經進入防疫的新台灣模式，今日衛福部公布，加購70萬人份新冠口服藥，其中35萬份將於2022第二季前運抵國內，要保障國人的治療權利，同時也降低國內醫療量能的負擔。

這波疫情變化快速，他說，我們除了調整防疫策略，將各方資源調整至符合現行模式之外，更以「重症求清零、輕症有管控、正常過生活」為目標，透過積極防疫、穩健開放的方式，兼顧國家經濟與國人生活。

在新的防疫模式下，除了配合指揮中心指示，賴清德也拜託大家，一起協助強化自主防疫，下載使用「台灣社交距離App」，運用科技防疫，自動比對有無接觸過確診者，讓台灣的自動化疫調做得更好，「越多人下載，就越有用！」

賴清德感謝各界關心他的健康狀況，「今早我有再進行一次快篩，結果為陰性，狀況良好、一切健康，請大家放心」。他也呼籲，防疫需要大家一起努力，請國人持續配合防疫措施，戴口罩、勤洗手、完整接種三劑疫苗，並互相提醒下載「台灣社交距離App」，一起團結抗疫、守住台灣！