統促黨主席張安樂捲入彰化搶轎風坡，包括中華統一促進黨「贏政黨部」榮譽主委及主委吳金虎、李家葳，今天遭彰化縣警局刑警大隊持拘票到雲林北港朝天宮強制拘提，晚間約莫8點半左右吳金虎及李家葳移送彰化地檢署複訊，吳金虎喊冤說他有請假，可是地檢署好像沒收到。

吳金虎是中華統一促進黨「贏政黨部」榮譽主委，也是竹聯幫地虎堂堂主，除動員參加統促黨政治活動，也涉及多起暴力討債案，9日晚間通過民生地下道後，吳金虎、李家葳等人聚眾，其中李家葳還呼叫現場幫眾「都過來」，因此爆發大規模衝突。

彰化地檢署表示，涉及大甲媽搶轎案的除了張安樂外，還有吳金虎與李家崴，涉嫌嗆警聚眾滋事，將一一徹查所有幕後黑手，因為10日2人未到案說明因此11日開出拘票，到嘉義新港奉天宮逮捕2人。

地檢署強調，這幾天陸續開出拘票，傳訊包括張安樂、吳金虎、李家崴等高度涉案人，將針對是否涉嫌煽惑或教唆犯罪等情事調查，不過也會釐清警方是否有執法過當情事，若有任何涉犯不法，或以組織犯罪破壞社會治安的暴力分子，一定嚴辦到底，決不寬貸。