超複雜八點檔劇情！有名正妹在臉書發文，她表示男朋友好友的弟弟剛去世，該好友竟然外遇弟媳，讓該好友老婆傷心難過，她基於同情立場，便讓男朋友去安慰該好友老婆，豈料，男朋友竟然偷吃該好友老婆，換她變成受害者，讓她欲哭無淚，表示千萬不要隨便同情別人，不然最後被同情的就是自己。

一名正妹在臉書社團「爆料公社官方粉專專屬」發文，她表示人生竟然會遇到八點檔劇情，她交往5年的男朋友偷吃好友老婆，她先解釋，由於男朋友的好友弟弟剛過世，該好友竟然馬上「外遇弟媳」，導致該好友老婆心情不好，她便讓男朋友去陪好友老婆聊天談心，希望能夠幫助男朋友的好友老婆走出被外遇的心情。

正妹因同情男朋友好友老婆被外遇，殊不知，男朋友偷吃對方還一起出遊。（翻攝自臉書爆料公社官方粉專專屬）

殊不知，正妹的男朋友竟然被該好友老婆搶走，她認為該好友老婆是已婚身分，竟然還敢和男朋友談戀愛，甚至，清明連假去台南、逛麗寶玩四天，讓她很氣憤覺得該好友老婆已是2個孩子的人妻，曾說「2個小孩是妳的命」，如今連孩子都不要，最後她奉勸不要同情人，不然最後被同情的就是自己。

貼文一出，多數網友表示看不太懂之間的關聯，但是很同情原PO的情境，「好亂七八糟」、「太誇張了吧」、「不能同情人，有感」、「大人的世界好複雜」、「幸好沒結婚，沒小孩，不然你一定會崩潰」、「放生吧，下一個會更好」。