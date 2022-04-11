環保署已對紙餐具責任業者加強查核，並勾稽營業資料及工廠作業情形，提高查核頻率抓出短漏。108年至110年全面查核128家紙餐具已登記責任業者，查核到短漏7,331萬元，短報重量1萬3,581公噸。111年將擴大查核作業，並將結合檢調單位、稅捐機關進一步查調追繳。

近年廢紙餐具回收量大幅增加，主要原因除了外送平台興起及新冠疫情外帶餐飲增加外，環保署推動資收關懷計畫加碼個體戶紙餐具回收價格為每公斤18元，並與自助餐業者合作回收，推動廢紙餐具回收清、分、疊，讓紙餐具回收量由107年3萬公噸、108年8萬公噸，增加到109年、110年各約16萬公噸。

環保署指出，廢紙餐具的補貼費率，因應紙漿價格上漲，合理調整。110年間把廢紙餐具補貼費率自7.25元/公斤調整為5.69元/公斤，主要是考量國際紙漿價格持續上漲，環保署為維持紙容器回收業者合理利潤，會運用回收費率及補貼費率來加以調控。109年及110年廢紙餐具回收量並未因補貼費率調整有大幅變動。

環保署表示為公平及穩定基金及回收處理市場運作，針對未登記的責任業者，透過經濟部協助提供名單，加強輔導登記、查調稅務資料、現場查核，追繳逃漏。另規劃實施紙餐具本體標示責任業者專屬QR-code標誌，促使未登業者辦理登記；再擴大勾稽紙餐具原料端及零售、使用端營業資料，揪出短漏工廠。環保署也鼓勵紙餐具業者內部員工勇於當吹哨者，只要提供逃漏應繳費用相關之直接具體證據，經查明屬實，最高可獲實收補繳金額50％的檢舉獎金。

環保署強調，今年將針對紙餐具製造(進口)業者加強查核，並再次呼籲業者，別心存僥倖，可於環保署稽查前，主動辦理登記及補申報繳費，已登記業者亦應主動檢視修正短漏申報及補繳。否則一旦被查獲違法短漏，除了追繳應補繳費用外，並可加重處罰；另對於違法情節重大的業者，不排除移請檢調機關立案就涉違反廢清法第48條，申報不實立案偵辦，以維公平徵收市場；另環保署將通報稅捐稽徵機關，就違法業者應繳納之稅捐，加強稽查是否也有逃漏的情形，籲請業者誠實申報繳費，以免得不償失。