香港女星翁虹頂著亞姐冠軍出道，早年演出電影《狗蛋大兵》、《報告班長4拂曉出擊》等廣為台灣觀眾熟知，現在53歲的她外型保養得宜，是演藝圈美魔女。近日，她在微博驚吐高齡95歲的父親接種完3劑疫苗仍染感染新冠肺炎，好在已康復，平安的歡慶95歲生日。

香港深受新冠肺炎肆虐，即便這幾天逐漸趨緩，但今日仍有1407人確診、57名患者死亡，從1月初爆發至今，累計117萬8000多人染疫、8614人死亡。翁虹今（11日）在微博發文透露，香港老人家接種疫苗的比例偏低，但高齡95歲的爸爸主動施打3劑疫苗，不禁稱讚對方真的是好榜樣；但翁虹進一步表示爸爸前陣子還是不幸感染新冠肺炎，讓她一度非常擔心，好險父親並無大礙，翁虹才鬆一口氣：「幸好是輕症也因體質不錯已經恢復健康了！」

翁虹微博全文。（圖／微博@翁虹）

為了慶祝爸爸康復加95歲生日，翁虹隨文附上多張父女從以前到現在的合照，可以看到翁爸爸年輕時樣貌俊俏，小時候的翁虹也亭亭玉立，父女倆簡直是同一個模子印出來的，即便現在因歲月流逝外貌有些變化，兩人的好感情始終如一，溫馨的畫面令網友大讚：「基因的強大，姐姐好像爸爸。帥氣的老爺子，美麗的姐姐」、「年輕時候的爸爸好帥呀，女兒也遺傳了爸爸的好基因」、「您真的好美從小美到大，祝老人家身體健康」。

翁虹和爸爸早年的照片。（圖／微博@翁虹）

翁虹和爸爸感情要好。（圖／微博@翁虹）

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