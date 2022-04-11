櫃買中心11日表示，公告「李洲（3066）」等10檔上櫃股票自4月12日起恢復融資融券交易；另「天方能源（3073）」及「億杰（3089）」等2檔上櫃股票繼續暫停融資融券交易。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之財務報告每股淨值資料，因李洲（3066）、建舜電（3322）、華盈（3520）、馬光-KY（4139）、健信（4502）、亞矽（6113）、普誠（6129）、威潤（6465）、福華（8085）及台境（8476）等10家上櫃公司110年度財務報告顯示其每股淨值已高於10元，公告其股票自111年4月12日起恢復融資融券交易。

另天方能源（3073）及億杰（3089）等2家上櫃公司之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法而繼續暫停融資融券交易。