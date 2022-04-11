北韓官方讚揚領導人金正恩在發展核子武器方面的領導能力，也吹捧他的政治成就，還公布新的肖像和展覽，以慶祝他接掌執政的朝鮮勞動黨10週年。

路透社報導，金正恩的父親金正日於2011年12月去世後，金正恩獲任命為人民軍最高司令官，他就被認為已經掌權。

今天是金正恩獲選為朝鮮勞動黨和國家最高領導人10週年。整個北韓歷史上，金氏家族一直統治著這個一黨制國家。

朝鮮勞動黨中央政治局常委、金正恩手下最高階官員之一的崔龍海，昨天在中央報告大會發表談話，稱讚金正恩是「思想理論的天才、非凡的政治家、舉世罕見的天降名將」。

上述種種動作為長達一週的紀念活動揭開序幕，其中還包括4月15日金正恩的祖父北韓開國者金日成冥誕110週年。

商業衛星的影像顯示，北韓軍隊正為可能在本週舉行的閱兵進行練習。分析家還指出，有跡象表明北韓可能會在這次閱兵中展示洲際彈道飛彈。