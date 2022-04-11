原已陷入對峙狀態的中美關係近期因烏克蘭戰爭而更加僵持，據星媒指出，新加坡總理李顯龍在訪美時曾向美國總統拜登提出警告，美國不應為烏克蘭戰爭而孤立中國，也不要把烏克蘭危機定義為民主與專制的鬥爭。

新加坡《聯合早報》報導說，上述的言論是李顯龍不久前對美國進行工作訪問時與《華爾街日報》編輯部的一場談話會口提出，根據李顯龍新聞秘書提供的文字記錄，李顯龍就烏克蘭問題、中美關係、新加坡面臨的外來影響等問題闡述他的看法。

李顯龍說，烏克蘭問題讓中美關係複雜化，必須非常小心處理。他說，「不要順理成章地把烏克蘭問題定義為中國已經站在錯誤的一邊，讓問題變成民主主義與專制主義之間的鬥爭。」

李顯龍表示，如果涉及主權、獨立和領土完整的問題，中國不但不會反對，甚至會私下堅決支持；但一旦把烏克蘭危機定義為民主國家與普丁獨裁政府間的鬥爭，或說成是民主國家與多個獨裁政府之間的鬥爭，那將把中國也歸入錯的陣營。

他直言稱，中美之間幾乎已經完全失去互信，若希望共存就必須有一些妥協。如果雙邊關係中8成是敵意或衝突，就無法將剩下2成關係也排除在敵意之外，以為還能在疫情防控、氣候變化、貿易等方面合作。

在回應美國的信譽問題時，李顯龍說，美國兩黨對於中美關係的立場穩定，但可惜是無益的。他指出：「無論是民主黨或共和黨，無論是在國會山莊、智庫、甚至媒體中，有一個根深蒂固的看法，那就是這個挑戰者很不一樣。如果現在不挑戰他，還要等什麼時候呢？」李顯龍更希望看到美國的信譽來自能做出承諾，即使和中國不能共居（co-habit），至少也要共存。

另一方面，李顯龍也反駁所謂「東昇西降」、西方將衰弱的論點，強調他「完全不相信」這種說法，且婉轉點出自滿的危害。

他明確地說，包括中國在內的世界某些地方，都認為美國實行的民主體制講求權力制衡，應對不了快速變化的世界。但他的看法卻是，美國雖然面對許多問題，但以此斷定美國沒有未來，是「非常輕率的結論」，「這是個賭注，若下錯，就需要付出代價。而且錯的可能性很大。比如要為過於雄偉的計劃，過於自滿的假設，以及過於強勢的行為引發問題而付出代價。這不只會影響美國也會影響世界各地。」