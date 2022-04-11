威力彩頭獎連16槓 財神爺下期請敲門 22:172022/04/11 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎連16槓，6.6億元今晚（11日）未送出。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財神爺沒敲門，威力彩頭獎連16槓，6.6億元今晚（11日）沒送出，貳獎也沒人中獎。今彩539一注中頭獎，獎落新北市八里區。 台彩11日開出111000029期威力彩，第一區獎號由小到大依序為01、04、05、26、35、38，第二區04。 今彩539第111000086期獎號由小到大依序為09、20、29、36、39。 滙豐降評台股至中立 摩根大通砍台積電目標價 美國名嘴看衰籃網 杜蘭特回擊交火 #東森 #威力彩 #今彩 #依序 #確定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳鏞基帶頭開轟 助獅隊3連勝 04:102022/04/11 運動天地 NBA》湖人確定無緣附加賽 慘敗太陽本季提前結束 13:002022/04/06 體育 東森新媒體執行董事邱佩琳 線下發威 家外廣告衝出藍海 04:102022/04/04 企業經營 被控掏空 台高檢駁再議 前農林女董座獲不起訴確定 07:092022/04/11 社會 3月出口規模435億美元 創歷史新高 17:132022/04/08 財經 有線電視系統台祭反制 三立東森TVBS 取消YT新聞直播 04:102022/04/06 產業．科技 鄭深池復出 登長榮國際董座 04:102022/04/07 財經焦點 品觀點｜確診居家醫療照護 採購70萬劑新冠口服藥 17:292022/04/11 生活 連14槓！威力彩5.7億未送出 下期頭獎上看6.1億 22:182022/04/04 財經 確診個案居家照護 三大醫療協助措施 15:282022/04/11 生活 最後一波農遊券幸運兒今抽出 本輪使用期限到5／31 14:122022/04/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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