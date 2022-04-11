財神爺沒敲門，威力彩頭獎連16槓，6.6億元今晚（11日）沒送出，貳獎也沒人中獎。今彩539一注中頭獎，獎落新北市八里區。

台彩11日開出111000029期威力彩，第一區獎號由小到大依序為01、04、05、26、35、38，第二區04。

今彩539第111000086期獎號由小到大依序為09、20、29、36、39。