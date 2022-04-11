大甲媽9日行經彰化，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾硬闖管制區，造成多名官警受傷，彰化地檢署發出傳票，12日將以妨害公務、聚眾鬥毆罪涉嫌人身分傳喚張安樂說明。對此，張安樂今（11日）現身說明，說警方稱搶轎是天大的笑話，這件事明顯是針對他，明天下午6點半將到彰化地檢署報到說明。

媽祖鑾轎9日晚間行經彰化民生地下道，在大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自壓轎下，平和通過地下道，卻沒想到張安樂抵達現場後，疑因進入管制區搶轎，爆發數波推擠衝突，現場棍棒、瓶罐、辣椒水齊飛，還有人推擠彰化分局副分局長鍾振邦，警方逮捕6人，依妨害公務等罪送辦，6人全都是竹聯幫地虎堂成員，部分人還穿著統促黨背心，6人對於犯行均坦承不諱，檢察官複訊後，諭令4人各以3萬至10萬元不等金額交保，另2名少年移送彰化地院少年法庭審理。

不過張安樂今天表示，統促黨嬴政黨部榮譽主委吳金虎在民生地下道接轎已經超過10年，當天是由吳從鎮瀾宮董事長顏清標手中接下鑾轎，走出管制區後交給他，卻被警方說是「搶轎」，簡直是天大的笑話，有人說是因穿了統促黨的背心，但他穿著唐裝，而吳金虎的太太李家葳穿背心被警方要求脫下，當下李拒絕，隨即受到驅離，但穿著背心不影響防疫，卻被這樣對待，非常不合理。

張安樂指出，台灣民間信仰媽祖非常令人感動，許多民眾自動準備食物等給信眾，氣氛非常溫馨，希望政府不管是警察、司法應該是「色盲」，不分顏色，只問做什麼事不問政黨，這件事明顯是針對他，主張和平統一有什麼錯？至於什麼時候會到彰化地檢署報到，張安樂則表示，明天下午6點半。