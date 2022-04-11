綜合澎湃新聞及央視報導，廣州市疫情防控新聞發布會11日晚間說明指出，10日14時至11日18時，廣州市新增38例新冠病毒陽性感染者，其中確診病例27例，無症狀感染者11例。本輪廣州疫情（8日起算）累計報告新冠病毒感染者61例。

據報導，從感染者情況可以看出，新增本土感染者大多是在管控區域或重點人員中主動排查發現，包括家庭傳播、店鋪接觸群聚，疫調顯示與之前公佈的病例存在關聯。這呼應了先前傳播鏈清晰的說法。

針對新增病例情況，廣州全市統籌疫情防控力量推進疫調工作，甄別密切接觸者、次密切接觸者，劃定管控區域，開展多輪核酸篩查，對重點場所進行消毒。目前，白雲、越秀、花都、增城、海珠部分區域分別劃定了分級分類管控區。

廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌提醒，每個人都是自己健康的第一責任人。目前廣州市的疫情防控正處於關鍵階段，要齊心協力，鼓足幹勁，共同為疫情防控貢獻力量。