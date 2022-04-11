大陸遊戲產業自2021年受監管風暴吹襲，2021年7月起就未公布新遊戲版號後。時隔8個月，大陸國家廣電總局11日正式發布2022年4月份國產網路遊戲審批資訊，共45款遊戲獲批。受此消息激勵，中概股遊戲概念股在美股盤前大幅上漲，出現狂歡行情。

新浪財經報導，本輪涉及獲批遊戲包括三七互娛的「夢想大航海」、心動公司「派對之星」、吉比特子公司雷霆網路的「塔獵手」、創夢天地的「小心火燭」及百度的「進擊的兔子」等。不過首批名單未見騰訊 及網易兩家遊戲公司。

受此消息激勵，美股中概遊戲股盤前漲幅持續擴大，嗶哩嗶哩漲超10％，虎牙、網易盤前漲超8％。

2021年起大陸針對科技行業展開一連串監管行動，包括電子商務、金融科技、線上教育以至網路遊戲。去年監管機構出台嚴格的措施，限制未成年人的遊戲時間，並提出了旨在遏制遊戲成癮的新要求。

先前有報導稱，監管機構一直在審查遊戲，以確定有關內容及兒童保護的符合更嚴格標準，同時減慢審批速度，預計恢復遊戲審批可能會平息投資者對騰訊最大業務前景的擔憂。