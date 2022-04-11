《德國商報》(Handelsblatt)報導，德國陸地軍備公司萊茵金屬(Rheinmetall)計畫提供50輛封存的豹1坦克(Leopard 1)給烏克蘭，這是該報援引該集團首席執行官的說法，顯然此計畫已在執行階段。

路透社報導，萊茵金屬首席執行長帕佩格(Armin Papperger)說，只要這項軍援案得到德國政府的批准，最快可以在6星期內交付第1批坦克，其餘的將在三個月內利用集團的義大利分公司來交付。

帕佩格說，雖然豹1坦克與蘇式坦克有差別，但該戰車射控系統多為機械式的，應該難不倒烏克蘭士兵，經過一段時間的豹1坦克訓練後，就能上手。

一些德國政府政界人士表示，訓練烏克蘭人使用現役西方武器恐怕花太多時間，提供他們可以立即學會的設備是相當重要的。

德國商報報導稱，由社會民主黨、綠黨和自由民主黨組成的德國聯合政府，對於萊茵金屬的提議應該是樂觀其成，或是持開放態度。

自由民主黨議會組織國防政策發言人法伯 (Marcus Faber) 表示，「主要問題是，必須趕快讓烏克蘭士兵接觸到豹1坦克，加緊時間訓練，才來的及面對接下來的戰鬥。」

德國副總理哈貝克(Robert Habeck)表示，德國需要迅速提供武器給烏克蘭，烏東的大戰可能迫在眉睫。他說：「隨著北約已決定軍援烏克蘭，德國會承擔這項義務。」

德國軍援的態度以2 月 24 日為分界，戰爭前，柏林只提供防彈背心和鋼盔給烏克蘭，但戰爭爆發後，德國陸續提供了鐵拳3式反坦克火箭砲、反坦克飛彈等武器，數量品質也都在增加。

豹1坦克是聯邦德國在二戰後研製的首款戰車，1965年正式定型量產，其性能超越同時期的西方坦克，成為全球十幾個國家的主戰坦克，包括主戰坦克與其他衍生型與救援車，總生產量達到6,485 輛(其中4,744 輛為主戰坦克)，至今仍是西方坦克的暢銷紀錄保持者，即使是它優秀的接班人豹2坦克，生產量也僅為3600輛而沒能超越。

德國商報稱，這批豹1是某國在購買豹2坦克後，決定將退役的坦克退還給萊茵金屬處理，就封存至今。

豹1坦克所用的主砲為105公釐線膛砲，規格上與西方坦克多為120公釐不同，但是105公釐砲彈應該還不缺。另外，西方坦克多半沒有自動裝填設備，乘組員為4人，有1人是填彈員，這也是個烏克蘭士兵必須適應的地方。