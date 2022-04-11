烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克11日表示，預期俄軍「很快」會對烏國東部發起大型攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基請求南韓提供足以抵抗俄軍的武器，並再度呼籲國際企業退出俄羅斯。

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）統計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，至今已有超過450萬名烏克蘭人逃離母國。

● 俄軍劍指烏東 恐在伊久姆、第聶伯羅間發動總攻擊

莫斯科之前試圖攻下烏克蘭首都基輔（Kyiv），但遭遇重大挫折。近幾天烏克蘭和西方官員都說，他們觀察到俄國調動軍隊到烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）11日表示，烏克蘭預期俄國「很快」會對烏克蘭東部發動大型攻勢，「敵人已幾乎完成襲擊東部的整備，很快就會開始攻擊」。

烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）則說：「俄國人正在集結部隊。他們持續將部隊和裝備重新部署至（烏東的）頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）。…現在的確還沒爆發過去幾天已討論很多的重大戰鬥，但整體來說，我們可以說攻勢已經開始。」

美國軍方官員預測，俄軍極可能在烏東關鍵據點伊久姆（Izium）與中部的戰略要城第聶伯羅（Dnipro）之間發起總攻擊。自從俄軍3月底宣布撤離包圍基輔等的北面戰線部隊、作戰重點轉為烏東作戰後，伊久姆周邊的戰況已轉趨激烈。

● 馬立波擬最後一搏 車臣強人稱俄軍仍鎖定基輔

烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）自俄軍入侵後即遭包圍。馬立波的海軍陸戰隊11日表示，為掌控這座港市，烏克蘭部隊準備打「最後一場戰役」。

烏克蘭武裝部隊第36海軍陸戰旅在臉書（Facebook）寫道：「由於彈藥即將用罄，今天可能會是最後一戰。」

貼文寫道：「我們當中有些人會死，其他人將遭俘擄。」文中還說烏克蘭部隊遭俄軍「逼退」並「包圍」。

俄羅斯轄下的車臣自治共和國強人領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）則說，俄國軍隊將有一波攻擊行動，不僅是圍困港市馬立波而已，還鎖定基輔和其他城鄉地區。

● 烏總統向南韓請求支援軍武 又有西方企業對俄動作

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）11日向南韓國會發表視訊演說。他表示，韓國擁有足以抵抗戰車、船艦及俄羅斯飛彈的軍事裝備，希望韓方能伸出援手，「讓我們能夠對抗俄羅斯」。

他並提到，韓國在1950年代經歷過韓戰，「雖然許多平民喪生，但韓國最終戰勝，當時國際社會也給予許多協助」，希望藉此讓韓國人更加感同身受。「現在不能期待俄羅斯自己停止行動，必須藉由國際社會總動員，促使俄羅斯改變」，呼籲國際社會協助烏克蘭，讓俄羅斯軍隊退出烏克蘭領土。

澤倫斯基說，雖然許多國家對俄羅斯祭出經濟制裁，但現在的制裁影響還不足以讓俄羅斯停止行動，「必須讓俄羅斯銀行再也無法與國際銀行重啟合作，他國企業也必須完全中斷與俄方合作」。

另外，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日表示，美國正致力向基輔提供「它需要的武器」，以抵禦俄軍攻擊。白宮上週表示，自俄羅斯於2月24日入侵烏國以來，美國已向基輔提供17億美元軍援。

● 戰爭也衝擊俄國經濟 奧地利總理盼跟蒲亭說真相

世界銀行（World Bank）10日在最新戰爭經濟影響評估報告中表示，由於俄羅斯入侵造成企業關閉、出口銳減以及生產力受損，烏克蘭今年的經濟產出預計將大減45.1%。

世銀還預測，俄羅斯2022年的國內生產毛額（GDP）將下跌11.2%，原因是美國及西方盟國對俄國銀行、國營企業與其他機構施加懲罰性金融制裁。

奧地利政府發言人告訴法新社，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）11日在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），成為俄軍入侵烏克蘭以來，首位與蒲亭會面的歐洲領導人。

奧地利外長查倫柏（Alexander Schallenberg）稍早表示，內哈默此次見蒲亭，目的是要告訴蒲亭有關烏克蘭戰爭的真相。

● 俄戰略重大失誤 傳芬蘭瑞典今夏加入北約

英國「泰晤士報」（The Times）引述官員的話報導，俄軍入侵烏克蘭反而促成芬蘭與瑞典最快將在今夏加入北大西洋公約組織（NATO），進一步凸顯俄國揮軍入侵烏國是「一項重大戰略失誤」。

根據泰晤士報，美國官員說，在瑞典與芬蘭上週參與的北約外長會談上，讓這兩個北歐國家成為北約會員國，是當時「磋商與多場會議的主題」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院高層官員說，這樣的討論凸顯蒲亭入侵烏克蘭只是掀起壯大北約的議題，並讓北約變得更加團結，與蒲亭在戰前陳述的目標正好相反。

蒲亭要求北約停止東擴並停止接受新會員，並指控北約威脅俄羅斯安全。現在，北約反而增加對烏克蘭的支持，且正在準備歡迎新的會員國加入。

● 俄軍撤離 車諾比核電廠3週來首次輪班

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，烏克蘭10日通知總署，已輪替車諾比核電廠的工作人員，為過去3週來首度輪班。總署不久後將派任務小組到車諾比，協助電廠恢復正常運作。

俄軍於2月24日入侵烏克蘭後不久，即占領基輔（Kyiv）北方這座已停用的核電廠；後來烏克蘭國家核電公司（Energoatom）於4月初表示，俄軍已經撤離車諾比，移往烏克蘭與白俄羅斯交界一帶。

● 蒲亭前顧問稱全面禁運俄油可止戰 歐盟研擬細節中

蒲亭的前首席經濟顧問伊拉里歐諾夫博士（Andrei Illarionov）告訴英國廣播公司（BBC），西方國家若對俄羅斯能源祭出「實質禁運」，可以阻止烏克蘭戰爭。伊拉里歐諾夫博士表示，對於其他國家揚言將減少俄羅斯能源的使用量，俄國「不看在眼裡」。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）目前正在研究石油禁運細節，但尚未做成任何決定。柯伏尼還說，他希望歐洲聯盟27個成員國可以儘快達成協議；但他並未透露更多詳情。

歐洲國家儘管試圖降低對俄羅斯能源的依賴程度，但仍持續向俄國購入石油和天然氣。