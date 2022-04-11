全球減碳腳步持續中，外界關心碳費起收的時間，環保署長張子敬11日表示，若是溫管法可以今年完成修法，預計明年建立相關制度，最快2024年開始收費，不過收費的標準，仍在研議當中。
張子敬今天接受媒體訪問時指出，望4月底能將「溫室氣體減量及管理法」修正草案送立法院，如果今年完成修法，希望明年建立碳費制度，2024年開始收費。
張子敬說，現在碳費也考慮訂定差別費率，排碳愈多繳愈多；另外規劃「由大到小、以大帶小」，先由排碳大戶開始徵收碳費，並由大型廠家帶動中下游產業鏈減碳。
全球減碳腳步持續中，外界關心碳費起收的時間，環保署長張子敬11日表示，若是溫管法可以今年完成修法，預計明年建立相關制度，最快2024年開始收費，不過收費的標準，仍在研議當中。
張子敬今天接受媒體訪問時指出，望4月底能將「溫室氣體減量及管理法」修正草案送立法院，如果今年完成修法，希望明年建立碳費制度，2024年開始收費。
張子敬說，現在碳費也考慮訂定差別費率，排碳愈多繳愈多；另外規劃「由大到小、以大帶小」，先由排碳大戶開始徵收碳費，並由大型廠家帶動中下游產業鏈減碳。
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