一名20歲女子表示，日前洗澡時，摸到屁股有細細白白的東西，長得像蟯蟲，但不會動，後來想到之前因減肥餐一連吃了五天的生菜，推測有可能因此把蟲卵吃進肚裡，沒想到過了十天，半夜準備睡覺時，又感覺有東西從肛門鑽出，她脫下褲子一看，竟然有白蟲蠕動，讓她傻眼崩潰。

女大生PO出從屁股上摸到細細白白的東西，形容長得像蟯蟲，但不會動。(圖/截自Dcard)

這名女大生在網路論壇《Dcard》指出，小時候有用蟯蟲貼片黏屁股的經驗，當時沒有發現蟲卵，原本以為從此就跟蟯蟲無緣了，沒想到十三年後在浴室洗澡時，屁股突然有一陣怪異的感覺，順手摸了肛門，手上竟出現小小細細白白的東西，長得就像蟯蟲，但是不會動。

原PO表示，她很清楚蟯蟲的高危險群是小孩，而且容易在衛生不良的狀況下發生，但正值疫情焦慮的她，明明手快要洗爆，而且酒精不離身，自認是個愛乾淨到稍有潔癖的人，後來才想到，之前吃減肥餐，一連吃了五天的生菜，推測很可能是因為吃生食，把蟲卵吃進肚，由於細細白白的東西不會動，她還一度合理懷疑是金針菇。

一名女大生PO出從肛門鑽出的恐怖白蟲，推測跟一食物連吃五天有關。(圖/截自Dcard)

不料過了十天，她半夜三點多準備睡覺時，那股怪異感又出現，而且是明確感覺到有東西從肛門爬出，她趕緊跑進浴室，脫下褲子一看，竟發現有白蟲在扭動，而且不是金針菇，她嚇到崩潰，又把屁股裡裡外外洗了三遍以上，這時她認為自己應該是「蟯蟲確診」。

隔天一大早她馬上衝去藥局，找藥師買蟯蟲驅蟲藥，藥師除了提醒她要注意清潔，最近也不要吃生食，東西一定要煮熟再吃，她回家吃完藥後所幸沒有大礙，但對於成人也會有蟯蟲感到驚訝。網友則紛紛回應「天啊，我也愛吃生菜沙拉」、「我以為有蟯蟲只是都市傳說而已」、「好可怕」。