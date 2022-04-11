市調機構IDC表示，日本以外的亞太地區對AI投資支出，將由今年的176億美元、躍增至2025年的320億美元，其中又以銀行業在AI解決方案的投資最高、第二高則是各國政府與地方政府，台灣企業在人工智慧技術的預算支出將於今年達到3.65億美元，其中又以金融服務、製造與零售流通業的需求最高。

AI能力的高低不僅影響網際網路大廠競爭力、製造業的效率，更已經是代表各國國力的新興指標，IDC表示，企業投資於人工智慧，通過提高客戶洞察力、提高員工效率和加快決策速度來獲得競爭優勢，亞太地區（不含日本）在AI的支出，將從2022年的176億美元增加到2025年的約320億美元。

IDC認為，疫情帶來的許多變化將持續下去，預計遠端或非接觸式參與等AI實際案例的採用成長動能將繼續下去，從長遠來看，隨著導入AI解決方案的風險管理指導方針越來越明確，政府與企業導入AI解決方案興趣與信心也會越高。

IDC進一步指出，未來5年內銀行業是亞太地區所有產業中，投入AI解決方案上投資最高者，銀行希望透過AI來加強威脅情報分析、詐欺分析，來降低放款、投資風險，是銀行業大舉投資AI解決方案的重要因素，亞太地區各國政府或是地方政府則是AI解決方案的第二大支出者，政府對於AI解決方案的需求，在於專注於公共安全和緊急回應、增強威脅情報分析和預防系統。

另外，未來對AI將有大量需求的行業是專業服務，IDC預估，專業服務產業對AI解決方案的投資額以年複合成長率26.6％快速成長，這個產業的重點領域是加強型客戶服務代理，將有助於解決客戶問題，智慧業務創新和自動化將優化和簡化複雜和重複的業務任務，以支援組織決策。

IDC認為，政府對人工智慧的信任、穩健性及其道德使用的法規越來越多，企業需要解決這個問題，金融服務，飯店和旅遊業等需要面對客戶的行業將率先面對這些政府要求。