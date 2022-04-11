老師們出題總是讓人找不到！有名媽媽在臉書發文求救，她表示在閱讀兒子的課本，四題句子中要找出錯字，前三題都順利解答，唯獨第四題讓她想了又想，看了又看，眼睛快脫窗了，依舊還是找不出「下課時，佳佳在操場上踢足球」的錯字在哪，只好求助臉書上廣大的網友幫忙。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她表示活了這麼大，第一次認真讀兒子的課本，四題句子，要找出其中的錯字，前三題都順利找到，第四題「下課時，佳佳在操場上踢足球」卻讓她絞盡腦汁、眼睛看到「灰煞煞」，還找不出錯字，讓她上網PO臉書求救廣大的網友。

貼文一出，多數網友超歪樓表示，「其實是放課後，佳佳與學長...話題」、「佳佳我不喜歡跑步」、「你要問佳佳，不是我們」、「不是佳佳，是家家本人」、「確定不是在教室踢足球」、「一定是佳佳的錯」、「到底為什麼老師們出題的時候總是要出得讓人找不到」。

不過還有網友認真幫原PO解答，「場是二聲不是三聲」，還有網友認為是這個「再」字，不過有眼尖網友，發現操場的「場」字，該字的右上方是「日」，而認為應該是「曰」。