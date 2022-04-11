台灣社交距離App使用步驟說明。(圖/衛福部疾管署)

新冠肺炎本土疫情持續延燒，衛福部長陳時中表示，將以科技防疫、自主應變，以及精準疫調、適度匡列的作法因應，接下來將力推「社交距離App」。不過，《中天新聞》派出記者進行街頭民調的結果顯示，大部分民眾都對社交距離App抱持懷疑的態度。

陳時中日前表示，實聯制還會持續，但希望有更好的方式，例如用社交距離App來取代實聯制。若社交距離App下載量到達1200萬到1400萬次，就有很大的效果，可以取代每次掃描實聯制QRcode，還要再公布足跡所耗費的成本和人力，實聯制App加上簡化疫調的作法，「我想控制疫情的效果一樣好！」

對此，《中天新聞》派出記者街訪，詢問民眾對此議題的看法，並提供6個選項讓民眾選擇：

1. 霧煞煞……什麼App我不知道

2. 我下載了，但都沒跳通知…根本沒用

3. 非常好用！100分， 馬上揪出確診者重疊足跡

4. 有用嗎？要確診者自己上傳數據……誰會上傳？

5. 難用死了！還要一直開著藍牙，超級耗電！

6. 我好奇……這App誰設計的，拿了多少錢？

社交距離App好用嗎? 民眾:沒什麼用.下載後刪除了

共20位受訪民眾參與投票，1人選擇選項1，6人選擇選項2，2人選擇選項3，9人選擇選項4，1人選擇選項5，1人選擇選項6。受訪民眾還表示，「其實好像沒什麼用」、「也不怎麼準，現在刪掉了」、「我已經很久沒動，你看我連更新都沒有更新、「我沒用過耶」、「就是裝在手機，平常不會去用，等它跳通知這樣子」。