網紅「卡卡」胡尹霏（Jessica）外型亮眼，過去曾和樂團「宇宙人」主唱小玉（林忠諭）交往，去(2021)年7月分手後，11月又爆出和東區餐廳小開熱戀，更曾一起出遊飛往美國，卡卡日前發文宣布懷孕喜訊，透露肚中寶寶已有17週大，感性告白說：「謝謝你們讓我變得更勇敢」。

卡卡本是一位正妹網紅部落客，曾入鏡五月天的歌曲《任意門》演唱會版MV中，名字還登上過小巨蛋舞台；前(2020)年2月宇宙人在小巨蛋開唱，當時小玉在台上真情告白說：「謝謝讓我遇到一位非常快樂的人，謝謝卡卡，謝謝妳。」後來兩人在街頭喇舌還被拍到，可惜去(2021)年傳出分手，戀情畫下句點。

宇宙人最近忙著宣傳新專輯《理想狀態》，而主唱小玉的前女友卡卡現在也正處於理想狀態，她今(11日)透過IG秀出超音波照片，寫道：「終於輪到我公布好消息了，yes，我懷孕了。」卡卡說：「沒想到你說來就來了，還很義無反顧地想成為我的寶寶，以後就是我們一家三口了，謝謝你讓我變得更勇敢。」，並透露肚中寶寶已經17週大。

「卡卡」胡尹霏甜秀超音波照宣布懷孕。（圖／取自卡卡IG）

除了李玉璽向卡卡說恭喜外，宇珊也來按讚，因為宇珊的男友是卡卡的弟弟，若感情修成正果，卡卡可算是宇珊的「準大姑」。網友也獻上祝賀之情：「天啊～恭喜恭喜」、「哈哈終於公布了，恭喜妳」、「我的天！」、「好棒喔！恭喜」、「恭喜辣媽」，3小時3,400多人齊賀。

「卡卡」胡尹霏甜秀超音波照宣布懷孕。（圖／取自卡卡IG）

卡卡雖然外表冷豔，內心卻比較小女人，她曾自剖很想穩定下來找到另一半：「我確實是滿想找個大樹依靠，每個女生都會想。」關於如何與另一半相處？她坦言：「當我相信一個人、把自己給了他，我會很愛撒嬌。」