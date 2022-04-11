大陸證監會、國資委、全國工商聯11日晚間公布關於進一步支持上市公司健康發展的通知。通知指出，鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員工持股計畫，支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購。

新華社報導，根據「通知」，將依法支援上市公司通過發行優先股、債券等多種管道籌集資金實施股份回購。鼓勵大股東、董監高長期持有上市公司股份，在本公司股票出現大幅下跌時積極通過增持股票的方式穩定股價。審慎制定減持計畫，嚴格遵守關於減持的披露、數量、價格、時間要求，規範、有序減持。

「通知」還稱，對各類市場主體一視同仁，不設置任何附加條件和隱形門檻，營造公平競爭的市場環境。支持民營企業依法上市融資、並購重組，完善民營企業債券融資支持機制，激發民營企業的活力和創造力，充分發揮民營上市公司在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生方面的重要作用。

另，要落實好疫情影響嚴重地區企業、疫情防控領域企業通過資本市場融資、並購重組等支持性政策安排。免除上市公司2022年上市初費和年費、網路投票服務費等費用，減輕企業負擔。