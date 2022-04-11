台中市議員施志昌女助理昨晚確診感染新冠肺炎，施志昌本身被匡列隔離，一度引起市議會及副總統賴清德等人的高度緊張；施志昌PCR二度檢測下午均陰性，晚間10點，居家隔離中的施志昌臉書再報佳音，團隊其餘4名成員PCR結果出爐皆為陰性。施志昌說，只要全力配合政府防疫政策，社會無須過度的恐慌與緊張，亦莫藉機標籤或汙名化染疫者。

大甲區市議員施志昌的女助理，昨晚傳出本土疫情確診。衛生局匡列施志昌服務處包括施志昌及服務處人員共5人；其中施志昌PCR檢測下午出爐，兩種PCR檢測皆為陰性；晚間施志昌透過臉書公布服務處另4人PCR檢測結果，也全為陰性，讓地方鄉親放心不已，不用再怕慘池魚之殃。

施志昌強調，身為民意代表必嚴格遵守相關的防疫規定，他和助理們皆已接種3劑疫苗，團隊第一時間得知有助理確診後即時對外公告最新消息；即日起暫停服務處開放，過去團隊成員都遵守防疫規定，全程配戴口罩無需過度恐慌。

施志昌表示，請大家做好自我防疫，還沒施打疫苗或未完整施打者，儘速前往施打疫苗，外出配戴口罩做好自我防疫才能保護身邊的人。