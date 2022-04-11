日前有網友討論「鞋全家福」價格便宜，加上無壓力的半自助選購模式，才能挺過疫情衝擊。旅居加拿大的作家何穎怡今天在臉書發文，透露鞋全家福提供一項貼心服務，自己因患有小兒麻痺導致兩隻腳大小不同，但能分開買到合腳的尺寸，讓不少網友感到驚訝，紛紛直呼要支持這種善心店家。

作家何穎怡在臉書發文表示，每次回台灣一定會到鞋全家福買鞋，由於小兒麻痺患者通常左右腳大小不一，「我就右腳比左腳小半號」，憑著鄭豐喜基金會發的「單腳銀行卡」，在鞋全家福可以買兩腳不一樣大小的鞋，也說自己在加拿大朋友聽聞此事難以置信，也非常羨慕這份體貼。

何穎怡也透露，自己決定好鞋款後，店員發現只有右腳有貨，她馬上打電話幫我問另一家分店，正好另家分店有左腳的尺碼，因此他們讓我在文林店買右腳，到北投市場店買左腳，「我從來從來從來沒想過我可以只買一隻鞋。那種被人家體貼照顧的幸福感，我想你也不知道，但是你現在知道了」。

不少網友看到貼文直呼感動，紛紛留言「台灣居然有這種服務，很貼心的服務」、「鞋全家福真的不錯，便宜選擇也多，有種很本土懷舊的親切感」、「很溫馨很體貼的企業，下次會多光顧鞋全家福公司」、「這份體貼真的讓人到其他國家都會想念」。

貼文被轉到PTT論壇，也讓不少鄉民驚訝，更喊話要用新台幣買爆，「這個真的很棒，給推」、「居然有這麼善良的事」、「真的要去支持這店了」、「不推不行啊！太貼心了！」、「有社會責任的店家」、「下次去買！」。