國民黨近期爆出桃園市長人選爭議，資深政治評論員朱學恒今詢問國民黨中央發言人李明璇，對於黨主席朱立倫致電勸阻羅智強宣布參選的看法，李表示，「主席在電話內容的遣詞用字如何，是主席的個人選擇」，遭外界解讀是在「切割」朱。李明璇今晚接受《中時新聞網》電訪回應，絕無切割的意思，只是通話內容到底如何，只有當事人清楚，她無法代表雙方來回答。

朱學恒今(11日)在節目《POP搶先爆》專訪中，問及國民黨中央對於桃園初選近日爆出爭議，藍營黨內群組有無認真討論或研擬因應措施，有「最美發言人」之稱的李明璇僅表示，這件事的層級是「大人們在處理的」，坦言自己好幾次在內部會議中，詢問上級「發言人的權限到底在哪」，當時主席、祕書長與副祕書長等人僅回應，「讓大家運用個人特色去發言，較有自由發揮的空間」。

朱學恒追問：「對妳而言，像出現內鬥或地方議題的時候，黨應該有什麼樣的立場？因為上次祕書長黃健庭的回應真的是…不好，如果發言人不便出面回應，誰該出來講？朱立倫如果覺得自己這麼厲害的話，親自打這通電話給羅智強，要扛這個責任，甚至覺得通話內容被外流也沒關係，那是否代表他的判斷力極差？」

國民黨發言人李明璇(左)、國民黨台北市議員 羅智強(右)。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

李明璇坦言，最近有很多人在罵國民黨，但她覺得，朱立倫的表現已經有在調整了。朱學恒說，若當初朱立倫能選擇「不要打電話給羅智強」，事情就不會發展至此，李明璇則回應「那是朱主席的選擇」，指朱立倫當初可能也不曉得這些對話會被第三者外流。

李明璇再被問到朱立倫在桃園提名處理的表現，以及通話的情緒性內容是否是做對的，李明璇說「那是朱立倫的選擇，他必須要自己負責」，並表示「我是黨的發言人，不是朱立倫的發言人」。

李明璇強調，國民黨在桃園的選戰，一直希望能用科學的民調，在在地中協調出一位最強且會勝選的候選人，其實朱立倫在桃園這場的在地壓力很大，而羅智強選桃園，想必行腳後有經過思考。

朱學恒追問，既然是做民調，為何在初選階段就把羅智強排除？李明璇表示，無論是空降或是在地人選，有能為桃園服務的心都很好，但是現在變成黨中央和羅智強對立，是有可能被民進黨介入的。

朱學恒聽完後也提出自己的觀點表示，據他了解，國民黨很多議員、有意願參選的新人，最近拜票都被問「為何要逼退羅智強」，但國民黨連一個像樣的理由都拿不出來，就很容易變得全部人一起翻船，這才是為難的地方。

李明璇下節目後，相關論述引發外界質疑是否「切割」朱立倫，她今晚接受《中時新聞網》電話訪問時回應，「朱主席站在國民黨主席的高度，我自己完全可以理解主席的做法，但是主席在電話內容的遣詞用字如何，是主席的個人選擇，我無法幫他代回答」、「如同羅智強所言，我們都不是當事人，無法代表他們來做那通電話內容的回答」。

同時，李明璇也強調，自己絕無切割的意思，只是通話內容到底如何，只有當事人清楚，自己無法代表雙方來回答；她也多次在黨務會議中強調，「只有朱立倫好，國民黨才會好，國民黨好，台灣才會好」，大家都是為了國民黨好，她只盼爭端能盡快妥善處理。