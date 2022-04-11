韓聯社報導，美國核動力航空母艦林肯號(CVN 72,USS Abraham Lincoln )計劃於本週晚些時候進入東海國際水域，具有安定東北亞局勢的作用。

消息人士稱，林肯號航艦與其他護航艦所組成的打擊群，將在東海國際水域停留大約五天，這是自 2017年11月以來，再次有美軍航艦打擊群巡航此處。韓聯社認為，具有震懾北韓，防其蠢動的用意。

平壤在今年已試射了13次飛彈，比以往頻繁許多，而本周五(4月15日)又遇到他們已故開國領袖金日成的誕辰日，今年又是110冥誕，因此人們擔心他們會再以發射另一枚洲際彈道導彈，或是進行核武試驗來宣揚國威；再者，4月25 日將是朝鮮人民革命軍成立紀念日，屆時又是北韓試射武器的好日子。

林肯號在今年1月底離開聖地牙哥，之後3個月以來，都在南海參與各種演習，3月底時在菲律賓休整，從旁協助美國菲律賓的肩併肩演習。