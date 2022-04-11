抓到了!趁亂偷開警車竟稱出於"好意" 北港武德宮大亂鬥警鐵腕速逮15人 @中天新聞

北港警分局獲報後出動打部隊到場壓制。（民眾提供）

北港武德宮今（9）湧現大批信眾，其中嘉義市廣慶團與彰化和美保生堂竟在廟前廣場發生群架鬥毆，200多人打成一團相當混亂。（翻攝自臉書）

北港鎮武德宮今（9日）下午2點多來自外縣市的2個陣頭不知何故口角，在廟前互毆，棍棒、寶特瓶、椅子齊飛。（民眾提供）

雲林縣北港鎮武德宮9日發生嘉義、彰化2個陣頭因燃放鞭炮引發鬥毆事件，甚至還有男子偷開警車衝人群，影片曝光引發社會關注。雲林警方當天連夜拘提16人，其中偷開警車的何姓男子依妨害公務罪移送法辦；今天警方再兵分南北，從彰化、嘉義逮回6人，總共22名涉案嫌犯全數查緝到案。

來自嘉義、彰化的2個宮廟進香團陣頭9日下午2點多同時到北港鎮武德宮進香，疑似一方神明鑾轎的簾幕被另一方施放的鞭炮炸壞，發生口角衝突，雙方陣頭大多是年輕人，口角爆發後演變成肢體衝突，各自使用手上的器具互毆。

突有1輛警車突然衝入現場，打群架的雙方人馬急閃開，不料駕駛者開門下車竟是沒戴口罩、穿紫色上衣的男子，該男子衝著群眾大罵，經查證，該紫衣男子並非刑警，是一個陣頭的成員，該輛警車是北港分局北辰派出所的巡邏車，員警衝到現場壓制時下車忘記拔鑰匙，被他偷開衝入現場，所幸未造成傷亡。

北港警分局報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦，連夜拘提涉案人員16人到案，訊後10日上午依違反刑法妨害秩序、殺人未遂、傷害及妨害公務等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，檢方訊後諭令分別以3萬到10萬元不等金額交保。

警方持續比對監視器、社群媒體及私人錄製等影像，及嫌犯供詞，昨天、今天陸續在嘉義、彰化等地，再查獲6名涉案嫌犯，移送地檢署複訊，檢察官裁定以新臺幣3至10萬元不等交保，