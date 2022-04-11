47歲男星林志穎出道30年被封為「不老男神」，他的辣妻陳若儀也保養有術，即使38歲仍維持模特兒身材，和婚前美態相差無幾。近日她在社群平台PO出和好姐妹熱舞的影片，平坦腹部大方見客沒在害羞；儘管已經是3個孩子的媽，但她的身材依舊保持纖細苗條，令人羨慕不已；沒想到有白目網友留言酸：「是不用上班喔？」，陳若儀的高EQ回擊也贏得網友點讚。

陳若儀174公分是模特兒出身，體重更僅有51公斤可說是骨感女神；近日她在IG分享一段熱舞影片，只見陳若儀身穿短版上衣搭配黑色短褲，站在正中間和好姊妹隨音樂起舞、做著一系列扭腰擺臀的性感動作；陳若儀後來似乎跳得愈發起勁，不僅高舉雙手大方露出黑色內衣和平坦腹部，踢踏動作更讓她筆直修長長腿盡顯，體態健康到像是零贅肉令人稱羨。

陳若儀雖然已經是3個孩子的媽，但畫面中的她依然充滿少女感，不時對著鏡頭露出活潑甜美笑容，這段影片短短幾天就在IG吸引4萬次觀看。陳若儀也把影片同步發到抖音，沒想到竟有大陸網友留言酸：「我奇怪他不上班」，明顯有意針對；陳若儀看了也不甘示弱反嗆：「你是看不起家庭主婦嗎？然後你怎麼知道我沒有在工作？」，一番霸氣回擊獲得不少網友點讚力挺。

有白目網民對豪宅熱舞的影片開酸，陳若儀高EQ霸氣回擊。（圖／取自陳若儀抖音）

林志穎昨(10日)在IG曬出賽車出遊照，透露和3名寶貝兒子一起外出，這是親子之間溫馨的家庭練車日，照片中的哥哥Kimi帥氣開車回來，另外兩個兒子準備上去，3個小孩簡直像同個男孩複製貼上3次，畫面溫馨且有趣。愛妻陳若儀出遊，也展露出美麗笑容說Jenson對賽車很有興趣，一早就穿著賽車服等著出門，捨不得脫掉一身裝備，首次開賽車不嫌累，一連開了20圈，還會向她熱情揮揮手，作為媽咪內心非常感動。